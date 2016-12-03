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Arrêté

5000 seriesTéléviseur LED Full HD

47PFK5199/12

2

| (4) Avis

Téléviseur LED Full HD

Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Full HD Philips série 5200. Nous avons associé l'Ambilight à un design moderne sans cadre, pour une expérience visuelle exceptionnelle.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Ambilight 2 côtés

Téléviseur LED Full HD

  • 119 cm (47")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear : une précision qui se partage

Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.

Design sans bord : sans cadre signifie plus d'image

Compact. Minimaliste. Discret. Notre cadre sans bord est beau ; il est composé d'une vitre de qualité supérieure entourée d'un ligne métallique ultra-fine, pour réduire le cadre et agrandir l'affichage.

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 100 Hz pour vous faire profiter d'une fluidité absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.0

sur 6

4

Avis

5
3

03/12/2016

Deutschland

Deutschland

Kein SmartTV aber dennoch super!

Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

26/12/2019

Deutschland

Deutschland

Leider sehr schlecht!

Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.

Cet avis a été rédigé pour 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Date d'utilisation 2017-12-26

Cet avis a été rédigé pour 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Date d'utilisation 2017-12-26

20/12/2015

Deutschland

Deutschland

Schlechtes Gerät

Hallo, ein sehr schlechtes Gerät. Nach zwei Tagen hat die erste Fernbedienung nicht getan. Nach genau einem Jahr hat auch die Zweite nicht getan. Gerät muß ständig updates machen damit es funktioniert. Probleme mit Bild und Ton gehabt. Bild und Ton kamen Zeitverschoben. Finger weg davon.

Cet avis a été rédigé pour 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.

  2. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  3. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  4. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  5. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.