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  • Robuste et capable
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Arrêté

Signage SolutionsÉcran P-Line

49BDL5057P/00

Robuste et capable
L'écran Full HD professionnel robuste P-Line répond aux besoins créés par des conditions difficiles. Grâce à des composants résistants, cet écran fonctionne parfaitement en cuisine comme en salle des machines. Son grand angle de vue permet de communiquer clairement les informations importantes.
Voir tous les avantages

Écran 24/7 robuste et lumineux.

Robuste et capable

  • 49" (124 cm)

  • Avec Android

  • 700 cd/m²

Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

D-image : pour de l’imagerie médicale précise

D-image : pour de l’imagerie médicale précise

Cet écran professionnel Philips est conçu pour répondre aux normes médicales en matière de performance d’affichage en niveaux de gris. L’image optimale obtenue par l’écran peut être utilisée pour examiner des images médicales dans les salles de consultation ou de conférences.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Spécificités Techniques

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