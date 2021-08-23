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Arrêté

Signage SolutionsÉcran Q-Line

55BDL3050Q/00

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Avec sa résolution extraordinaire, l'écran UHD Android Q-line captive le public comme jamais. L'installation est rapide et ne nécessite pas d'équipement, pour une superbe qualité d'image. Affichez en toute simplicité des contenus locaux et en ligne.
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Écran 18/7 simple, intelligent et ultranet.

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  • 55" (139 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

  • Ultra HD

Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

Gestion du système à distance à partir de CMND

Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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Avis

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2

23/08/2021

Suomi

Suomi

Hankala käyttää

Television käyttö ihmeellisen vaikeata, esitteessä kyllä kehutaan kuinka hieno ja upea tämä telkku on, mutta kun ei edes löydä usb tikkua/ssd asemaa tai mitään yleensäkkään mitä usb väylään tarjoaa. Olis kiva että sais soitettua videon usb tikulta/asemalta. Mutta ei tunnista ja ensin pitäisi luoda soittolista, voiko enää hakalammaksi mennä. Oon lukuisia usb tikkuja/asemia kokeillut ja useita eri videoformaatteja, mutta mikään ei kelpaa. Ei jatkoon.

Avantages

Ei ole etuja

Contre

Koko laite

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Q-Line-näyttö 65BDL3050Q 65" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Q-Line-näyttö 65BDL3050Q 65" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD

10/07/2019

Portugal

Portugal

Muito má

O sistema operativo é muito confuso. Não existe apoio para a formação e conhecimento do sistema. Neste momento estou a utilizar o monitor como display não consigo tirar partido do sistema incorporado. tenho de recorrer a uma box externa com android para dar algum uso ao monitor. é incompreensível NÃO TER WI-FI incorporado. É UM ARTIGO QUE NÃO RECOMENDO.

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Ecrã linha Q 55BDL3050Q 55" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Ecrã linha Q 55BDL3050Q 55" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD

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