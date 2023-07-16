Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

Votre téléviseur diffuse un son clair et de qualité dès le déballage. Si vous souhaitez aller plus loin, le système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi vous permet de connecter des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Vous pouvez même créer un système Home Cinéma Surround en utilisant votre téléviseur comme enceinte centrale.