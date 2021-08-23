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Arrêté
65BDL3050Q/00
165 cm (65 po)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ultra HD
Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
1.0
sur 6
2
Avis
Terbo
23/08/2021
Suomi
Hankala käyttää
Television käyttö ihmeellisen vaikeata, esitteessä kyllä kehutaan kuinka hieno ja upea tämä telkku on, mutta kun ei edes löydä usb tikkua/ssd asemaa tai mitään yleensäkkään mitä usb väylään tarjoaa. Olis kiva että sais soitettua videon usb tikulta/asemalta. Mutta ei tunnista ja ensin pitäisi luoda soittolista, voiko enää hakalammaksi mennä. Oon lukuisia usb tikkuja/asemia kokeillut ja useita eri videoformaatteja, mutta mikään ei kelpaa. Ei jatkoon.
Avantages
Ei ole etuja
Contre
Koko laite
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Q-Line-näyttö 65BDL3050Q 65" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Q-Line-näyttö 65BDL3050Q 65" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD
gouveia
10/07/2019
Portugal
Muito má
O sistema operativo é muito confuso. Não existe apoio para a formação e conhecimento do sistema. Neste momento estou a utilizar o monitor como display não consigo tirar partido do sistema incorporado. tenho de recorrer a uma box externa com android para dar algum uso ao monitor. é incompreensível NÃO TER WI-FI incorporado. É UM ARTIGO QUE NÃO RECOMENDO.
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Ecrã linha Q 55BDL3050Q 55" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Ecrã linha Q 55BDL3050Q 55" 4K UHD (3840 x 2160) Ultra HD