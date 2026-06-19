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Arrêté

Signage SolutionsÉcran D-line

86BDL4150D/00

Mettez en valeur votre contenu
L’écran professionnel rapide Ultra HD 4K D-Line met en valeur votre contenu. Cet écran de Philips restitue des images d’une qualité irréprochable, des couleurs vraies et des contrastes élevés. Grâce à lui, vous pouvez afficher du contenu sur un seul écran facilement depuis plusieurs sources.
Voir tous les avantages

Écran intelligent rapide s’utilisant en continu.

Mettez en valeur votre contenu

  • 218 cm (86 po)

  • Propulsé par Android

  • 500 cd/m²

Android 7. Processeur Android dédié.

Contrôlez votre écran professionnel Philips via une connexion Internet. Le système d'exploitation Android intégré (SoC) vous permet d'installer des applications Web et Android natives directement sur l'écran. Grâce au planificateur intégré, lancez en toute simplicité des applications et des contenus en fonction de l'heure ou de l'utilisateur.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

Spécificités Techniques

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