Le système de filtration à 3 couches avec filtre HEPA NanoProtect et charbon actif et préfiltre piège 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (4). Vous êtes donc à l'abri des PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux, des gaz et autres polluants. Certifié par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).