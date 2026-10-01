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Arrêté

Radio-réveil

AJ3915B/12

Réglez le réveil sur la piste CD de votre choix.

Le réveil devient un plaisir grâce à la qualité de son exceptionnelle de ce radio-réveil CD avec enceintes stéréo 4 voies.

Voir tous les avantages

Réglez le réveil sur la piste CD de votre choix.

  • CD

Configuration alarme/heure facile

Configuration alarme/heure facile

Double heure d'alarme

Double heure d'alarme

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Répétition de l'alarme avec mise en veille

Répétition de l'alarme avec mise en veille

Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

Spécificités Techniques

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