Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
AJ3915B/12
Réglez le réveil sur la piste CD de votre choix.
Le réveil devient un plaisir grâce à la qualité de son exceptionnelle de ce radio-réveil CD avec enceintes stéréo 4 voies.
CD
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale