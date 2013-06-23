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Arrêté
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
Argent
Tuner stéréo FM/MW (AM)
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.1
sur 6
7
Avis
86%
recommandent ce produit
Marga1506
23/06/2013
Nederland
Een zeer goed product voor de prijs!
Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ102S CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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Tomcla777
10/09/2012
Nederland
Ik ben zeer tevreden met deze radio, een echte hollandse degelijkheid.
De radio voldoet echt aan de verwachtingen en is van een degelijke Philips kwaliteit.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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michael
02/10/2011
United Kingdom
Brilliance at hand
The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ102S CD Soundmachine
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