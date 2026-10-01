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Arrêté
AZ1816/12
Lecture de musique numérique via USB Direct
Compact et mobile, le AZ1816 vous permet de profiter de votre collection musicale au format MP3/WMA stockée sur baladeur sans utiliser de casque.
MP3
USB
Tuner stéréo FM/MW (AM)
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
Le standard MP3 repose sur une technologie de compression révolutionnaire permettant de réduire la taille des fichiers audio numériques jusqu'à 10 fois sans perte de qualité majeure. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 10 heures de musique. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard et garantit un transfert simple et rapide des fichiers audio. Quant au format audio numérique compressé Windows Media Audio (WMA), il a été conçu par Microsoft et offre une excellente qualité sonore. En outre, ce format occupe deux fois moins d'espace et présente un temps de transfert réduit de 50 %. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 20 heures de musique WMA de bonne qualité enregistrée à un débit binaire de 64 Kbit/s.
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Notation globale