Puissance de sortie totale de 4 W eff.

Ce système offre une puissance de sortie totale de 4 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus le wattage est élevé, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.