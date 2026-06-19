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  • Le meilleur système d'affichage dynamique public
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Arrêté

Moniteur LCD

BDL3215E/00

Le meilleur système d'affichage dynamique public
Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 81 cm (32") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.
Voir tous les avantages

Pour les applications intérieures

Le meilleur système d'affichage dynamique public

  • 81 cm (32")

  • multimédia

  • HD Ready

Résolution 16/9 WXGA 1 366 x 768 pour un affichage plus net

Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.

Prise en charge des applications en matrice mosaïque

La fonction de zoom interne facilite la mise en œuvre d'une matrice de projection murale, sans recourir à un équipement externe onéreux. Possibilité de Vidiwall de 25 moniteurs en divisant jusqu'à 5 moniteurs verticalement et horizontalement.

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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