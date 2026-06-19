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Arrêté
BDL4650EL/00
117 cm
Rétroéclairage LED de périphérie
Full HD
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Profitez d'une dispersion homogène de la lumière avec la technologie LED révolutionnaire. Des LED blanches sont positionnées sur le bord de l'écran pour une répartition plus homogène. Résultat : une consommation d'électricité réduite, moins de chaleur produite et une gamme de couleur parfaitement homogène.
Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.
Notation globale