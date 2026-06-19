Projette une image très lumineuse même en plein jour

Bénéficiez d'une expérience visuelle exceptionnelle, même dans les zones directement ensoleillées, grâce à une dalle à 1 500 nits. Sa luminosité élevée ouvre de nombreuses nouvelles possibilités d'utilisation, notamment dans les endroits très lumineux, et garantit des images parfaitement claires pratiquement partout, même là où la luminosité pose habituellement problème. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée. Veuillez consulter le livret d'instructions pour de plus amples informations sur les conditions de fonctionnement.