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  • Une qualité d'image éblouissante
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Arrêté

Moniteur LCD

BDL4651VH/00

Une qualité d'image éblouissante
Faites passer vos messages marketing clairement, même dans un environnement directement ensoleillé ou très lumineux. Cet écran LCD 1500 nits offre une qualité d'image incroyable, dans toutes les conditions.
Voir tous les avantages

même en cas de forte luminosité

Une qualité d'image éblouissante

  • 117 cm (46")

  • multimédia

  • Full HD

Projette une image très lumineuse même en plein jour

Bénéficiez d'une expérience visuelle exceptionnelle, même dans les zones directement ensoleillées, grâce à une dalle à 1 500 nits. Sa luminosité élevée ouvre de nombreuses nouvelles possibilités d'utilisation, notamment dans les endroits très lumineux, et garantit des images parfaitement claires pratiquement partout, même là où la luminosité pose habituellement problème. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée. Veuillez consulter le livret d'instructions pour de plus amples informations sur les conditions de fonctionnement.

Idéal pour les applications avec lumière solaire

Grâce à son écran à très forte luminosité, ce modèle est parfaitement adapté à tous les types d'environnements, même en cas d'exposition solaire directe. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée pour éviter l'apparition de points noirs.

Cadre fin pour un look élégant

Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

Spécificités Techniques

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