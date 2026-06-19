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Arrêté
BDL4651VH/00
117 cm (46")
multimédia
Full HD
Bénéficiez d'une expérience visuelle exceptionnelle, même dans les zones directement ensoleillées, grâce à une dalle à 1 500 nits. Sa luminosité élevée ouvre de nombreuses nouvelles possibilités d'utilisation, notamment dans les endroits très lumineux, et garantit des images parfaitement claires pratiquement partout, même là où la luminosité pose habituellement problème. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée. Veuillez consulter le livret d'instructions pour de plus amples informations sur les conditions de fonctionnement.
Grâce à son écran à très forte luminosité, ce modèle est parfaitement adapté à tous les types d'environnements, même en cas d'exposition solaire directe. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée pour éviter l'apparition de points noirs.
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.
Notation globale