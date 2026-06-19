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Arrêté
BDL4681XU/00
117 cm (46")
multimédia
HD Ready
Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.
Qu'il s'agisse d'un mur vidéo de 3 x 3, 2 x 4 ou 5 x 5, il faut que les couleurs de chaque image soient identiques dans tous les écrans. C'est pour cela que chaque écran est spécialement étalonné en usine afin de satisfaire aux exigences très strictes des murs vidéo avancés.
Notation globale