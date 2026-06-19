Étalonnage avancé de la couleur paramétré en usine

Qu'il s'agisse d'un mur vidéo de 3 x 3, 2 x 4 ou 5 x 5, il faut que les couleurs de chaque image soient identiques dans tous les écrans. C'est pour cela que chaque écran est spécialement étalonné en usine afin de satisfaire aux exigences très strictes des murs vidéo avancés.