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Arrêté

Signage SolutionsÉcran pour vidéomosaïque

BDL4777XL/00

Créez l'émerveillement
Impressionnez votre public grâce à une vidéomosaïque hors du commun. Dotée d'écrans au cadre ultramince et d'une qualité d'image stupéfiante, elle créera à coup sûr une expérience visuelle des plus mémorables.
Voir tous les avantages

avec nos écrans au cadre ultramince

Créez l'émerveillement

  • 119 cm (47")

  • Rétroéclairage direct par DEL

  • HD 1080p

  • 500 cd/m²

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins

Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins

La nouvelle génération de murs vidéo est conçue avec les cadres les plus fins du secteur et des solutions d'alignement sophistiquées. Tirez le meilleur parti de vos contenus d'affichage dynamiques grâce aux cadres ultra-fins et donnez un maximum d'impact à votre message en évitant les cadres trop présents. Les cadres ultra-fins permettent de créer facilement des configurations de murs d'images de pratiquement n'importe quelle taille.

Spécificités Techniques

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