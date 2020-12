Gestion de contenu gratuite et simple d'utilisation grâce à SmartCMS

Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation qui fonctionne exclusivement avec les écrans Philips Signage Solutions pour gérer votre contenu d'affichage dynamique numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu sur 24 heures, et ce tous les jours. Il vous suffit de créer votre réseau, de concevoir votre contenu et de programmer votre liste de lecture pour être fin prêt !