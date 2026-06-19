Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.