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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

BDT3250EM/06

Plus d'interaction
Faites passer les informations ou messages marketing essentiels de façon claire. Son écran tactile interactif vous permet d'impliquer vos clients comme jamais auparavant.
Voir tous les avantages

avec l'écran tactile multipoint

Plus d'interaction

  • 81 cm

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

  • Infrarouge, 6 points de contact

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Véritable solution tactile multipoint avec 6 points de contact simultanés

Bénéficiez d'une expérience plus interactive grâce à 6 points de contact simultanés. Idéale lorsque plusieurs utilisateurs interagissent avec votre application en même temps, cette solution à 6 points de contact est extrêmement rentable.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Remarque : les écrans tactiles multipoint BDT Philips sont basés sur les écrans d'information BDL d'origine. La référence de modèle et le numéro de série BDL d'origine sont activés dans le menu s'affichant à l'écran. Reportez-vous à la référence de modèle BDL d'origine pour les approbations de conformité.