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DryCare EssentialSèche-cheveux

BHD017/40

5
| (1) Avis
Prenez facilement soin de vos cheveux
Le sèche-cheveux Philips ThermoProtect Essential 1 800 W vous permet de vous sécher rapidement les cheveux, tout en les protégeant encore mieux grâce à la fonction ThermoProtect. Avec ses 6 réglages de température et de vitesse, il est conçu pour répondre à tous les besoins en matière de séchage.
Voir tous les avantages

Prenez facilement soin de vos cheveux

  • 1 800 W

  • Fonction ThermoProtect

1 800 W pour un séchage rapide

1 800 W pour un séchage rapide

Ce sèche-cheveux de 1 800 W produit un flux d'air et une puissance de séchage élevés, pour des résultats de niveau professionnel tous les jours.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

Le réglage de la température ThermoProtect avec température de flux d'air constante vous permet de sécher rapidement vos cheveux sans surchauffe, afin de maintenir leur taux naturel d'hydratation, pour des cheveux sains et brillants.

Sèche-cheveux : 6 combinaisons vitesse/température pour une flexibilité totale

Sèche-cheveux : 6 combinaisons vitesse/température pour une flexibilité totale

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5.0

sur 6

1

Avis

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Acheteur vérifié

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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