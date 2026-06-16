ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

StraightCare Essential Lisseur ThermoProtect

Assistance

StraightCare EssentialLisseur ThermoProtect

BHS377/00

StraightCare Essential Lisseur ThermoProtect

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d'informations importantes

  • PDF file, 559.5 kB
  • 16 June 2026

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 2.1 MB
  • 1 December 2025

Foire aux questions

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider