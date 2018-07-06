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Arrêté

Microchaîne

BTM2056/12

3.9

| (14) Avis | 86% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips est dotée de connexions USB Direct et MP3-link. Même le streaming de musique sans fil via Bluetooth® vous procure un plaisir musical en toute simplicité.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • Bluetooth®

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Possibilité de montage mural pour plus de liberté

Possibilité de montage mural pour plus de liberté

Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.9

sur 6

14

Avis

86%

recommandent ce produit

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM2056 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM2056 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

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12/07/2013

France

France

Acheteur vérifié

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Oui, je recommande ce produit

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