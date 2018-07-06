Passend zur multimedialen Gesellschaft bringt Philips mit dem Micro Music System BTM2056 ein neues Music System heraus, mit dem sehr viele unterschiedliche Musikmedien wiedergegeben werden können. Schwerpunkt bildet die Bluetooth-Unterstützung mobiler Musikplayer und Mobiltelefone, aber auch Musik von CD’s (Audio und MP3), USB-Stick und auch UKW-Radio kann abgespielt werden, also (fast) alles, was die Multimedia-Welt heute bietet. Verpackung und Zubehör: das Gerät kommt gut verpackt in umweltfreundlichem Presskarton und PE-Folien. Nach dem Öffnen offenbart sich der Inhalt sehr übersichtlich und es besteht keine Gefahr, etwas im Karton zu vergessen. Das Zubehör ist komplett, einschließlich Batterien für die Fernbedienung, Audio-Verbindungskabel und einer UKW-Wurfantenne. Bedienungsanleitung: Dem Gerät liegt nur eine Kurzbedienungsanleitung im Zeitungsformat in insgesamt 16 Sprachen bei. Mit vielen Grafiken und wenig Text wird zwar gewöhnungsbedürftig, aber meist gut verständlich dargestellt, wie die einzelnen Funktionen des Systems eingestellt werden können. Eine etwas umfangreichere Bedienungsanleitung kann auf der Philips-Internetseite heruntergeladen werden. Der erste Eindruck: Nach dem einfachen Anstecken des Stellfußes präsentiert sich das Gerät in schicker Alu-Optik gepaart mit schwarzem Klavierlackdesign. Das System wirkt optisch sehr hochwertig und macht im Regal eine sehr gute Figur. Alternativ kann die Anlage auch direkt an die Wand gehängt werden - toll. Wird die Oberfläche zu sehr gestreichelt, bleiben auf den glatten Materialien Fingerabdrücke zurück. Hier bringt ein Microfasertuch aber schnell wieder Abhilfe. Die Fernbedienung einfach, funktional, übersichtlich, wertig, komplett: dies sind die Attribute der mitgelieferten Fernbedienung. Fast alle Funktionen der Musikanlage lassen sich damit steuern. Beim Drücken der Knöpfe im unteren Bereich gestaltet sich eine Einhandbedienung etwas schwierig. In Summe ist die Fernbedienung jedoch gut gelungen. Die Installation und Bedienung: Die Einstellungen sind weitgehend automatisch gesetzt und fehlende Funktionen lassen sich fast intuitiv einstellen. Wo notwendig, hilft die Kurzanleitung. Das Musik System wird meist über die Fernbedienung gesteuert, für die wichtigsten Funktionen stehen Tasten auf der Oberseite zur Verfügung. Das Hörerlebnis allgemein Mit 15W Gesamtleitung und relativ kleinen Lautsprechern sind klanglich keine Höhenflüge zu erwarten. Dennoch hat Philips aus den Komponenten eine beachtliche Leistung entstehen lassen. Mit digitaler Unterstützung durch Bassverstärkung (DBB) und Klangsteuerung (DSC) wird vor allem in kleinen Räumen ein umfangreiches Klangbild erzeugt. Naturgemäß fehlt dabei den Bässen trotz digitaler Unterstützung etwas Volumen und auch feine Musikdetails gehen leicht unter. Dies zeigt sich auch im Frequenzgang von 63 bis 14000 Hz. Das System wird in Summe gleichwohl den Ansprüchen gerecht und bietet durchaus guten Musikgenuss. Auch höhere Lautstärken verkraftet das Micro Music System dabei problemlos. Bluetooth-Unterstützung für mobile Musikplayer Die wichtigste Funktion des Music Systems ist wohl die Nutzung mit den meisten bluetoothfähigen Musikplayern. Nahezu jedes Smartphone bietet mittlerweile eine umfangreiche Speichermöglichkeit für Musik und diese will auch in guter Qualität wiedergegeben werden. Die Kopplung eines neuen Gerätes ist sehr einfach und innerhalb von Sekunden steht der Präsentation der gespeicherten Musik nichts mehr im Weg. Die Steuerung kann dabei entweder durch die Fernbedienung des Micro Systems erfolgen oder aber direkt am mobilen Musikplayer mit allen dort zur Verfügung stehenden Funktionen. Wer sein Smartphone mit entsprechenden Apps ausgestattet hat, kann auch Musik von Internet-Musik-Streaming-Diensten oder aus dem eigenen Netzwerk wiedergeben. Dies hängt jedoch vom eingesetzten Musikplayer und nicht von der Philips-Anlage ab. Die Bluetooth-Wiedergabe ist jedenfalls sehr einfach und umfangreich gegeben und macht viel Spaß. UKW-Radio Das Philips-System bietet ein UKW-Radio mit Anschluss an eine externe Antenne. Steht eine solche nicht zur Verfügung, kann die beiliegende Wurfantenne verwendet werden. Schon mit dieser werden viele Sender gefunden und die Klangqualität entspricht den Erwartungen. Eine RDS-Funktion (Informationsanzeige) steht zwar zur Verfügung, das kleine einzeilige Display lädt jedoch nicht zur Nutzung ein. Audio-CD / MP3-CD Bedienung Auch die CD-Sammlung muss bei Nutzung der Musikanlage nicht im Schrank bleiben. Auf Knopfdruck fährt die CD-Fach-Abdeckung nach oben, um CD’s wechseln zu können. Das sieht „cool“ aus und macht schon etwas her. Dass das Öffnen und schließen nicht ganz lautlos erfolgt, kann dabei dann ignoriert werden. Wiedergegeben werden sowohl Audio-CD’s, als auch MP3-CD’s. Auch hier bleiben also keine Wünsche offen. USB-Stick Bedienung Auch für die moderne und heute ebenfalls übliche Musikspeicherung auf USB-Stick steht die Philips-Anlage zur Wiedergabe zur Verfügung. Die Musik kann in verschiedenen Ordnern verteilt auf dem Stick gespeichert sein. Die einzelnen Ordner lassen sich dabei über die Fernbedienung mit den Pfeiltasten auswählen. Interessant bleibt dann allerdings die Musikwahl: durch das kleine einzeilige Display ist eine gezielte Steuerung umfangreicher Musiksammlungen nur schwer möglich. Besser geeignet sind gezielt ausgewählte Musikdateien, die dann sehr einfach über die Anlage gespielt werden können. Dabei steht auch eine zufällige Wiedergabe der einzelnen Titel zur Verfügung. Audio-Anschluss Letztendlich bietet die Anlage auch noch die Wiedergabe von über Kabel angeschlossenen Geräten. Dabei stehen dann natürlich nur die analogen Möglichkeiten des jeweiligen Gerätes zur Verfügung. Kopfhörer-Anschluss Philips hat für dieses Gerät auch die Möglichkeit vorgesehen, einen kabelgebundenen Kopfhörer anzu¬schließen. Dies ist durchaus ein Pluspunkt und keine Selbstverständlichkeit bei solchartigen Musikanlagen. Fazit Ein schickes Design und sehr umfangreiche Anschlussmöglichkeiten machen das Philips Micro Music System BTM2056 zu einem begehrenswerten Partner vor allem für mobile Musikliebhaber. Als Zweitgerät und in kleinen Räumen kommen die Möglichkeiten dieser Micro-Anlage sehr gut zur Geltung und auch der Musikgenuss kommt dabei dann auch nicht zu kurz.