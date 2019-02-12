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Arrêté

Microchaîne

BTM2560/12

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

De la puissance pour votre musique

Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.

Voir tous les avantages

De la puissance pour votre musique

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Charge USB rapide et efficace pour votre smartphone

Charge USB rapide et efficace pour votre smartphone

Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM2560 Mini-Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTM2560 Mini-Stereoanlage

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