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Arrêté
CAM150OR/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Robuste et étanche, la caméra ESee CAM150 est aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur, même dans l'eau ou la neige. Sa technologie de stabilisation avancée vous garantit des images ultra-nettes, tandis que l'enregistrement dans deux formats vous permet d'enregistrer une version pour le visionnage en HD et une autre, moins lourde, pour l'envoi par e-mail, pour un partage en toute simplicité.
Réalisez un récapitulatif en images de vos vidéos, d'une simple pression sur un bouton. Quick impression sélectionne automatiquement des extraits de vos dernières vidéos et les intègre à un synopsis de vos enregistrements. Retrouvez instantanément l'essentiel de vos vidéos ou rafraîchissez-vous simplement la mémoire. Il vous suffit de sélectionner Quick Impression sur votre caméra. Revivre vos meilleurs souvenirs n'a jamais été aussi facile.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM150OR Caméra HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM150OR Caméra HD
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM150OR HD camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM150OR HD camcorder
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM150OR HD camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM150OR HD camcorder