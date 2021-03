Réglages semaine/week-end de l'alarme pour s'adapter à votre mode de vie

Parfaitement adapté au mode de vie moderne, ce radio-réveil est doté d'une fonction double alarme permettant de le régler sur des heures différentes. Par exemple : une heure pour la semaine et une autre pour le week-end ou encore des heures différentes le même jour, pour les couples ne se réveillant pas en même temps. Les réglages de l'alarme peuvent être conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez également régler l'alarme sur une heure matinale en semaine et sur une heure tardive pour les grasses matinées du samedi et du dimanche. Quel que soit votre choix, ces fonctions pratiques vous épargnent les réglages fastidieux à effectuer tous les soirs.