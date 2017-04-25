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Arrêté
DCB2270/10
Un système audio adapté à votre environnement
Écoutez et chargez vos iPod/iPhone/iPad grâce à la station d'accueil double avec connecteurs Lightning et 30 broches, ou profitez de la radio DAB+. Cette chaîne au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs, grâce à son piétement 2 en 1 facilitant son positionnement.
Double dock pour iPod/iPhone
À poser ou à fixer au mur
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM
20 W max.
La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
2.0
sur 6
7
Avis
Werni66
25/04/2017
Deutschland
Schlechte Bedienung, schlechtes Display
Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.
Cet avis a été rédigé pour DCB2270 Mini Stereoanlage
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me100
20/08/2014
Suisse
Weckradio ungeeignet
guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCB2270 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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Horseguard
12/05/2015
United Kingdom
FM Reception
Just bought one for conservatory, DAB reception not available in this area, FM very poor, comes with FM aerial but no socket to fix it in, so therefore reception terrible. Will have to return to shop and exchange for radio that works.
Cet avis a été rédigé pour DCB2270 Micro music system
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