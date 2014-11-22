Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
DCM1170/12
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec le connecteur Lightning de l'iPhone 5, cette élégante microchaîne Philips produit un son magnifique. Installez-vous confortablement et écoutez votre musique comme bon vous semble, avec une commande simple.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W max.
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
2.3
sur 6
4
Avis
Lokithor77
22/11/2014
France
Bravo !
Un produit épuré , simple d ' utilisation et avec un rapport qualité - prix vraiment correct . Le son est chaud , riche et puissant ( toute proportion gardée ) .Idéal pour une petite pièce ( chambre ou bureau ) . J 'adore !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM1170 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM1170 Microchaîne
Jackie27987678987
19/07/2016
France
Pas génial
La radio n'est pas RDS, c'est un peu une honte. Les MP3 à partir d'une clé USB, c'est la galère à mort à faire marcher. Bref, cette chaîne n'a pas d'utilité si vous n'avez pas d'Iphone 5. En plus, la plaque de support de l'iphone 5 ne se retire pas, si vous souhaitez l'enlever, il faudra la casser. Le lecteur CD mets un temps fou à reconnaitre un CD. On se croirait sur une mini chaine d'il y a 15 ans...
Cet avis a été rédigé pour DCM1170 Microchaîne
Cet avis a été rédigé pour DCM1170 Microchaîne
Monica1986
06/03/2018
España
Fatal con el Iphone
Funcionó correctamente durante los dos primeros años. Pasado este tiempo la función ipod dejó de funcionar y ni carga ni puedo escuchar la música del Ipone. La solución que me aporta Philips??? mandar el equipo a Málaga pagando portes y reparación y esperar a que no hayan pasado 5 años porque si ha pasado 5 años ya no van a tener recambios!!!!! Increible....
Cet avis a été rédigé pour DCM1170 Microcadena
Cet avis a été rédigé pour DCM1170 Microcadena