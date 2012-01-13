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Arrêté

Microchaîne classique

DCM186/12

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

L'obsession du son

Cette microchaîne Philips offre une excellente qualité sonore et vous permet de charger votre iPod/iPhone. L'amplification dynamique des basses éveillera tous vos sens l'écoute tandis que son design élégant et compact saura s'intégrer à votre intérieur.

Voir tous les avantages

Relaxez-vous en musique

L'obsession du son

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

13/01/2012

France

France

Simplicité et performance de ce produit

Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM186 Microchaîne classique

Oui, je recommande ce produit

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