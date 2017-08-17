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Arrêté

Microchaîne

DCM2060/12

4

| (20) Avis

Un système audio adapté à votre environnement

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips DCM2060/12 est équipée d'une station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad et d'une connexion USB Direct pour baladeurs. Qu'elle soit montée à un mur ou posée sur une table, cette chaîne est tout simplement superbe.

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L'obsession du son

Un système audio adapté à votre environnement

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

20

Avis

3

17/08/2017

France

France

Acheteur vérifié

Pratique et fiable

Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM2060 Microchaîne

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17/08/2017

France

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02/06/2012

France

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Bon choix

Cette micro chaîne design est très jolie, procure un bon son et est aisée d’utilisation. Les programmations sont faciles à faire et la possibilité de connecter USB, Ipod et un mp3 en même temps est pratique. La réception de la radio est plutôt bonne et la possibilité de se réveiller sur un CD, son mp3, Ipod ou radio est excellente.

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