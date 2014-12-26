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Arrêté

Microchaîne

DCM3175/12

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Compatible avec l'iPhone 5 et le connecteur Lightning de l'iPad mini, cette microchaîne Philips est dotée d'un caisson de basses actif pour des basses puissantes. Le haut-parleur orienté diffuse un son stéréo dans un large champ, tandis que la conception monobloc trouve sa place dans tous les intérieurs.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 80 W max, système 2.1

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM3175 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM3175 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM3175 Microchaîne

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