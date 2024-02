Synchronisation à un ordinateur avec votre iPod ou iPhone

Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture synchronisez et chargez! Puisez dans vos chansons préférées stockées sur votre iPod ou votre iPhone pendant qu'il se charge et synchronisez-le à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une superbe qualité sonore avec un côté pratique imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec toute l'alimentation nécessaire.