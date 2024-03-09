Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
FC6167/01
Sans fil
Sans sac
18 V
2 accessoires
La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière.
La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.
Les puissantes batteries lithium-ion 18 V durent plus longtemps que les batteries standard et sont très légères, ce qui rend le ménage plus agréable.
1.0
sur 6
1
Avis
09/03/2024
Portugal
Boas carateristica como aspirador
Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.
Contre
As descritas a tras
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Essais réalisés en interne par Philips. Comparaison avec le FC8455/FC8456.