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FC8230/01
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User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Découvrez une liberté de mouvement totale avec le Philips SmallStar. Extrêmement compact et léger, cet aspirateur est très facile à manœuvrer. Il associe puissance et système de filtration HEPA pour d'excellents résultats !
Les accessoires de mon aspirateur Philips sont-ils compatibles avec d'autres modèles ?
Comment savoir si mon sac d'aspirateur Philips est plein ?
Quand remplacer le filtre de mon aspirateur Philips ?
Quand et comment remplacer le sac de l'aspirateur Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?
Comment nettoyer le filtre de mon aspirateur Philips ?
Mon aspirateur Philips ne s'allume pas
Mon aspirateur Philips surchauffe
Mon aspirateur Philips aspire mal.
Mon aspirateur Philips indique de manière erronée que le sac est plein.
Le compartiment du sac à poussière de mon aspirateur Philips est sale
La puissance d'aspiration de mon aspirateur avec sac Philips a diminué
Je ressens des décharges électriques lorsque j'utilise mon aspirateur Philips.