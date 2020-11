Smart Detection System 2 adapte le nettoyage à n'importe quel environnement

Philips SmartPro Easy bénéficie de la technologie Smart Detection System 2 comprenant une combinaison de puces, jusqu'à 23 capteurs et un accéléromètre pour un nettoyage efficace en autonomie. Le robot comprend son environnement et choisit une stratégie de nettoyage optimale pour un nettoyage aussi rapide que possible. Il ne se coince pas et retourne à sa station d'accueil lorsque cela est nécessaire.