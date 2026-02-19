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FY3110/00
Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air pour animaux de compagnie Philips : système à 4 couches avec préfiltre, filtre HEPA, charbon actif et formule anti-odeurs pour capturer les poils d'animaux et les allergènes et éliminer les odeurs de litières, de pelage ou encore de déchets pour un air plus sain.
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