ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Hairclipper series 9000 HC9450/13 Hair clipper

Arrêté

Assistance

Hairclipper series 9000 HC9450/13 Hair clipper

HC3721/15

Hairclipper series 9000 HC9450/13 Hair clipper

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 4.1 MB
  • 26 May 2026

Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • PDF file, 709.5 kB
  • 26 August 2026

Foire aux questions