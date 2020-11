Arrêt automatique au bout de 30 minutes pour plus de sécurité et d'économies d'énergie

Conformément à la réglementation européenne, applicable à toutes les cafetières dans l'Union européenne, la cafetière s'éteint automatiquement pour plus de sécurité et d'économie d'énergie 30 minutes après la préparation du café. Pour un café chaud plus longtemps, Philips propose des cafetières équipées d'une verseuse isotherme.