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5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
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Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
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Cet avis a été rédigé pour SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
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