ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

SalonDry Travel HP4829/00 Sèche-cheveux de voyage

Arrêté

Assistance

SalonDry Travel HP4829/00 Sèche-cheveux de voyage

HP4829/00

SalonDry Travel HP4829/00 Sèche-cheveux de voyage

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 764.9 kB
  • 15 April 2022

Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • PDF file, 199.9 kB
  • 18 April 2022

Foire aux questions

Dépannage