Diffuseur volume en céramique pour plus de protection et de volume

Le diffuseur sèche rapidement et uniformément les cheveux afin d'augmenter leur volume et de minimiser les frisottis. Idéal pour des boucles pleines de ressort et de vie, son revêtement en céramique de haute qualité aide à protéger les cheveux tout en leur apportant souplesse et brillance.