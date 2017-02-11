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  • Un lissage en douceur, pour des cheveux soyeux
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Arrêté

Lisseur KeraShine

HP8348/00

4.7
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Un lissage en douceur, pour des cheveux soyeux
Le nouveau lisseur Philips KeraShine ionique avec plaques en céramique infusées de kératine vous permet d'obtenir les cheveux lisses dont vous rêvez, tout en les préservant.
Voir tous les avantages

avec céramique infusée de kératine

Un lissage en douceur, pour des cheveux soyeux

  • Care Edition

  • Ionique

  • 230 °C

  • Revêtement en céramique et kératine

Revêtement en céramique imprégné de kératine pour protéger vos cheveux

Revêtement en céramique imprégné de kératine pour protéger vos cheveux

Revêtement en céramique imprégné de kératine pour mieux protéger vos cheveux

Fonction ionique : plus de protection, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de protection, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Température professionnelle de 230 °C pour des résultats parfaits

Température professionnelle de 230 °C pour des résultats parfaits

Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 KeraShine Haarglätter

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Avantages

El precio

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

24/10/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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