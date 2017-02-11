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Arrêté
Care Edition
Ionique
230 °C
Revêtement en céramique et kératine
Revêtement en céramique imprégné de kératine pour mieux protéger vos cheveux
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Avantages
El precio
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
bobbocri
24/10/2015
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine