C'est la Airfryer Week Philips, profitez d'offres jusqu'à 30% Acheter maintenant
Jours
Heures
Minutes
Secondes
C'est la Airfryer Week Philips, profitez d'offres jusqu'à 30% Acheter maintenant

Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
    • Play Pause

      Opal Blenders

      HR2670/01

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment

      Faites-vous un smoothie chaque jour avec le blender ultra-compact Philips Blend & Go série 3000. Préparez des milkshakes et autres boissons parfaitement lisses directement dans la gourde, puis fermez avec le couvercle anti-fuites et partez !

      Voir tous les avantages

      Opal Blenders

      Produits similaires

      Afficher tous les Blender

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Opal
      - {discount-value}

      Opal

      Blenders

      total

      recurring payment

      Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment

      Mixez, prêt, partez

      • Moteur ProBlend de 350 W
      • Gourde Blend & Go
      • Lames en inox disposées en étoile ProBlend
      • Deux vitesses
      • Éléments compatibles lave-vaisselle
      Technologie ProBlend pour des mixages parfaitement lisses

      Technologie ProBlend pour des mixages parfaitement lisses

      Mixez des ingrédients frais grâce à la technologie ProBlend unique. Le moteur durable de 350 W, la gourde robuste Blend & Go et les lames en inox disposées en étoile s'associent pour produire des mixages parfaitement lisses en quelques secondes.

      Moteur ProBlend de 350 W pour des performances durables

      Moteur ProBlend de 350 W pour des performances durables

      Mixez les smoothies de votre choix grâce à un moteur robuste et durable, idéal pour une utilisation quotidienne.

      Design rainuré ProBlend pour une circulation optimale

      Design rainuré ProBlend pour une circulation optimale

      Les rainures le long de la gourde Blend & Go redirigent les ingrédients vers les lames, pour un mixage plus fin et uniforme.

      Gourde Blend & Go pour des smoothies qui ne fuient pas

      Gourde Blend & Go pour des smoothies qui ne fuient pas

      Un design pensé pour les modes de vie sains et actifs. Le mixage se fait directement dans la gourde robuste et stylée de 600 ml. Il vous suffit ensuite de retirer les lames et de fixer le couvercle anti-fuites pour prendre votre smoothie avec vous, quelle que soit votre destination.

      Lames ProBlend ultra-acérées, pour des mixages ultra-lisses

      Lames ProBlend ultra-acérées, pour des mixages ultra-lisses

      Savourez des smoothies sains et lisses tous les jours. Les lames en inox ProBlend mixent tous les ingrédients à la perfection.

      2 vitesses adaptées à tous les ingrédients

      2 vitesses adaptées à tous les ingrédients

      Deux vitesses différentes, réduite pour les ingrédients tendres, élevée pour les fruits durs et la glace.

      Lames amovibles, pour un nettoyage facilité

      Lames amovibles, pour un nettoyage facilité

      L'ensemble lames se dévisse pour un rinçage sous le robinet ou un passage au lave-vaisselle.

      Pièces compatibles lave-vaisselle facilitant le nettoyage

      Pièces compatibles lave-vaisselle facilitant le nettoyage

      Les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle pour faciliter le quotidien.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Réglages prédéfinis
        2
        Fonctions
        Mixage
        Type de produit
        Blender/mixeur
        Capacité du réservoir d'eau
        Contenance efficace de 0,6 l (0,8 l maxi.)
        Pieds antidérapants
        Oui
        Interface
        Bouton
        Fonction de maintien au chaud
        Non
        Minuteur
        Non
        Technologie
        ProBlend
        Bouton marche/arrêt intégré
        Non
        Thermostat réglable
        Non
        Voyant d'alimentation
        Non
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui
        Indicateur de niveaux
        Oui
        Matériau du bol
        Plastique
        Matériau de la lame
        Inox
        Sans BPA
        Oui
        Fonction Pulse
        Non
        Lames amovibles
        Oui
        Pile la glace
        Oui
        Connectivité Internet
        Non
        Compatibilité domotique
        Non
        Portée Wi-Fi
        Non
        Fonction de nettoyage automatique
        Non

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        350 W
        Batterie
        Non

      • Fonction de sécurité

        Indicateur de température
        Non
        Verrouillage enfant
        Non

      • Solidité

        Manuel d'utilisation
        Oui

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.