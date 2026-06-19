Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment

Doté de la technologie ProBlend, ce blender compact bénéficie d'un moteur de 350 W, de 2 gourdes robustes Blend & Go et de 4 lames en inox disposées en étoile, pour des mixages ultra-lisses et des boissons que vous pourrez emporter partout avec vous. Équipez-vous pour déguster des smoothies tous les jours !