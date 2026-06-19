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  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
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OpalBlenders

HR2672/00

Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
Doté de la technologie ProBlend, ce blender compact bénéficie d'un moteur de 350 W, de 2 gourdes robustes Blend & Go et de 4 lames en inox disposées en étoile, pour des mixages ultra-lisses et des boissons que vous pourrez emporter partout avec vous. Équipez-vous pour déguster des smoothies tous les jours !
Voir tous les avantages

Mixez, prêt, partez

Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment

  • Moteur ProBlend de 350 W

  • Deux gourdes ProBlend robustes

  • Lames en inox disposées en étoile ProBlend

  • Deux vitesses

  • Éléments compatibles lave-vaisselle

Technologie ProBlend pour des mixages parfaitement lisses

Technologie ProBlend pour des mixages parfaitement lisses

La technologie ProBlend associe un moteur de 350 W, des gourdes robustes Blend & Go et 4 lames en inox disposées en étoile, pour des mixages ultra-lisses en quelques secondes.

Moteur ProBlend de 350 W pour des performances durables

Moteur ProBlend de 350 W pour des performances durables

Mixez les smoothies de votre choix grâce à un moteur robuste et durable, idéal pour une utilisation quotidienne.

Gourdes ProBlend, pour une circulation optimale

Gourdes ProBlend, pour une circulation optimale

Les 2 rainures de la gourde ProBlend sont conçues pour créer une circulation optimale des ingrédients en les dirigeant vers les lames pendant le mixage afin d'obtenir un résultat parfaitement lisse.

Spécificités Techniques

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