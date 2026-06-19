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HR2672/00
Moteur ProBlend de 350 W
Deux gourdes ProBlend robustes
Lames en inox disposées en étoile ProBlend
Deux vitesses
Éléments compatibles lave-vaisselle
La technologie ProBlend associe un moteur de 350 W, des gourdes robustes Blend & Go et 4 lames en inox disposées en étoile, pour des mixages ultra-lisses en quelques secondes.
Mixez les smoothies de votre choix grâce à un moteur robuste et durable, idéal pour une utilisation quotidienne.
Les 2 rainures de la gourde ProBlend sont conçues pour créer une circulation optimale des ingrédients en les dirigeant vers les lames pendant le mixage afin d'obtenir un résultat parfaitement lisse.
Notation globale