Des gâteaux moelleux et des pâtes lisses en toute simplicité

Notre nouveau batteur Daily rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes jusqu'à 20 % plus rapidement.* Son design léger et ergonomique vous permet de mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort. Voir tous les avantages