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Arrêté
HTS3510/12
L'obsession du son
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ce Home Cinéma Philips dont les enceintes puissantes offrent d'excellentes basses et une prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition.
HDMI 1080p
Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.
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4.0
sur 6
17
Avis
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Oui, je recommande ce produit
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