HDMI pour des films en haute définition et une excellente qualité d'image

HDMI est un type de connexion numérique directe prenant en charge des vidéos numériques haute définition ainsi que l'audio numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, HDMI offre une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.