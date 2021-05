Résiste aux impacts, aux produits chimiques et à l'eau (IK07/IP54)

Conçue pour résister aux conditions de travail les plus difficiles avec une résistance aux impacts IK07, parce que Philips sait que même les travailleurs les plus prudents font parfois tomber leurs outils. Avec son étanchéité répondant aux normes IP67 et sa surface qui résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers, vous avez l'assurance que la lampe Philips Penlight Premium Color+ est un outil de poche pratique et conçu pour durer.