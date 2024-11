Vaincre l'obscurité avec une lumière naturelle et éclatante

Dotée de LED Lumileds de haute qualité, la lampe Philips RCH25 produit une lumière plus vive et plus blanche que la plupart des lampes concurrentes sur le marché. Le mode Boost produit un faisceau lumineux large et puissant de 500 lumens qui vous permet de repérer les plus petits détails. En cas d'utilisation sans fil prolongée, vous pouvez réduire l'intensité lumineuse pour économiser la batterie. Avec un flux lumineux réduit à 50 lumens, vous obtenez jusqu'à 10 heures de lumière de haute qualité. Sa lumière naturelle à 6 000 K préserve vos yeux afin d'éviter une éventuelle fatigue oculaire au travail.