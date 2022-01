Cinema Center Speaker™, voie centrale pour une expérience cinéma intense

Vivez une expérience cinématographique intense directement chez vous avec les enceintes Cinema Center Speaker™. Grâce à un champ sonore plus large généré par quatre haut-parleurs multidirectionnels et un tweeter haute fréquence positionnés à des endroits précis, vous bénéficiez d'un son plus profond permettant de distinguer les fréquences d'avant-plan et d'arrière-plan, et les dialogues. Avec les nouvelles enceintes large bande 5,1 cm (2"), la reproduction sonore naturelle et limpide vous donne la sensation de « traverser l'écran » et vous plonge au cœur de l'action.