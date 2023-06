Obtenez une coupe régulière et des contours nets

La tondeuse et son jeu de sabots multiples offrent 11 réglages de hauteur de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de 1 mm pour des styles de barbe plus courts et plus longs. Créez des bords nets et nettoyez vos joues, votre menton et votre cou avec la tondeuse en métal pour parfaire votre look.